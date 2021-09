Konjunktur: OECD erwartet 2021 weniger Wachstum für Deutschland

Für die Weltwirtschaft rechnet die OECD in diesem Jahr mit einem Wachstum von 5,7 (bisher: 5,8) Prozent, dem im kommenden Jahr ein Plus von 4,5 (bisher: 4,4) Prozent folgen soll. „Ein starker Aufschwung in Europa, die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher fiskalischer Unterstützung in den Vereinigten Staaten im nächsten Jahr und ein verringertes Sparen der Haushalte werden die Wachstumsaussichten in den Industrieländern verbessern.“