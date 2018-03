Konjunktur: OECD sieht kräftiges Wachstum und warnt vor Protektionismus

Herausforderungen sieht die Organisation auch in der Normalisierung der Geldpolitik in vielen Ländern und der Vermeidung einer zu pro-zyklischen Finanzpolitik. Auch beim letztgenannten Punkt werden die USA nicht namentlich erwähnt, obwohl die Sinnhaftigkeit von Steuersenkungen und höheren Staatsausgaben in einer robust wachsenden und nahezu vollbeschäftigten Volkswirtschaft von nicht wenigen Fachleuten bezweifelt wird.