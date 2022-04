Konjunktur: Ökonomen: Deutsche Wirtschaft entgeht Rezession nur knapp

„Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat im ersten Quartal vermutlich nur geringfügig zugelegt“, sagte Helaba-Ökonom Stefan Mütze. Vor Kriegsausbruch am 24. Februar dürfte die Industrie noch ein Plus erwirtschaftet haben, auch der Außenhandel dürfte zum Wachstum beigetragen haben. „Der Einzelhandel hingegen weist auf einen auch inflationsbedingt schwachen Konsum hin“, so der Experte.