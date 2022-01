Konjunktur: Omikron bremst Wachstum in der Euro-Zone: Wirtschaft legt zum Jahresende nur um 0,3 Prozent zu

Unter den Euro-Ländern, für die BIP-Daten für das vierte Quartal 2021 vorliegen, verzeichnete Spanien (plus 2,0 Prozent) den höchsten Anstieg, gefolgt von Portugal (plus 1,6 Prozent). Rückgänge gab es in Österreich (minus 2,2 Prozent), Deutschland (minus 0,7 Prozent) und Lettland (minus 0,1 Prozent).