Konjunktur: Probleme in der Autoindustrie dämpfen vorübergehend den Aufschwung

BerlinDie Probleme der Autobranche mit dem neuen Abgastest WLTP werden nach Prognosen des Bundeswirtschaftsministeriums den Aufschwung in Deutschland vorübergehend belasten. „Der Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Leistung wird dadurch im dritten Quartal etwas gedämpft“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. „Mit der allmählichen Auflösung des Zulassungsstaus dürfte sich die Konjunktur im vierten Quartal wieder beschleunigen.“