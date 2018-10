Konjunktur: Produktion in Italien zieht überraschend kräftig an

RomDie italienischen Unternehmen haben ihre Produktion im August überraschend stark gesteigert. Sie stellten 1,7 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistikamt des Landes am Mittwoch in Rom mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,8 Prozent gerechnet, nachdem es im Vormonat noch ein Minus von 1,6 Prozent gegeben hatte.