Konjunktur: Regierung: Ukraine-Krieg birgt substanzielle Risiken für deutsche Konjunktur

Seit Beginn der militärischen Invasion am 24. Februar habe es extreme Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen gegeben. Auch Handelsströme und Lieferkettenbeziehungen seien beeinträchtigt. „Die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung bleibt entsprechend hoch“, so das Ministerium. In den kommenden Monaten dürften die von den Energiepreisen getriebene Inflationsrate und die Verunsicherung durch die russische Intervention in der Ukraine den privaten Konsum belasten.