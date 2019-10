Konjunktur: Regierungschefin Lam: Hongkongs Wirtschaft schrumpft

Luxusgüterhersteller verlassen sich beispielweise auf Hongkong als Magnet für Touristen aus ganz Asien. Angesichts der teils gewalttätigen Proteste haben einige jedoch Filialen in der ehemaligen britischen Kronkolonie geschlossen. Seit Monaten gehen immer wieder Zehntausende Menschen in Hongkong auf die Straße und demonstrieren für Demokratie. Sie werfen Lam zu große Nähe zur Führung in Peking vor.