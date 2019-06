Konjunktur: „Rezessionsrisiko nur marginal gestiegen“ – Institut warnt vor Alarmismus

BerlinTrotz zuletzt schwacher Industriedaten hat sich das Risiko einer Rezession in Deutschland einer Studie zufolge kaum erhöht. „Wir gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit nur marginal gestiegen ist“, sagte der Ökonom Thomas Theobald vom gewerkschaftsnahen Institut IMK am Dienstag mit Blick auf die Anfang nächster Woche zur Veröffentlichung anstehende hauseigene Analyse. Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in eine Rezession gerät, hatte das Institut zuletzt auf rund 28 Prozent taxiert.