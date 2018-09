Konjunktur: Rheinland-Pfalz Spitzenreiter beim Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr

BerlinDie Wirtschaft in Rheinland-Pfalz ist im ersten Halbjahr so stark gewachsen wie in keinem anderen Bundesland. Das Bruttoinlandsprodukt kletterte preisbereinigt um 3,3 Prozent, wie die statistischen Landesämter am Montag mitteilten. Für Schwung sorgte den Angaben zufolge vor allem die Industrie in Rheinland-Pfalz dank kräftiger Nachfrage aus dem In- und Ausland. Auf Platz zwei beim Wachstum lag Bayern mit 2,8 Prozent, vor Berlin und Brandenburg mit je 2,3 Prozent.