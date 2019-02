 Konjunktur: Russische Wirtschaft wächst 2018 stärker als gedacht

MoskauDie russische Wirtschaft ist 2018 stärker gewachsen als gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 2,3 Prozent zu, nach einem Plus von 1,6 Prozent im vorangegangenen Jahr, wie die Statistikbehörde Rosstat am Montag auf Basis einer vorläufigen Schätzung mitteilte. Insbesondere der Bau erwies sich dabei als ein Wachstumstreiber. Das Wirtschaftsministerium in Moskau hatte lediglich mit einem Plus von zwei Prozent gerechnet.