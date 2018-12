BerlinDas Ifo-Institut senkt seine Konjunkturprognosen für Deutschland kräftig. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im zu Ende gehenden Jahr um 1,5 Prozent und 2019 sogar nur noch um 1,1 Prozent zulegen, teilten die Münchner Forscher am Donnerstag in Berlin mit. Bislang waren sie von jeweils 1,9 Prozent ausgegangen. Für 2020 wird ein Plus von 1,6 Prozent prognostiziert.