Konjunktur: Spanische Wirtschaft hält Wachstumstempo im ersten Quartal

MadridTrotz der Katalonien-Krise hat die spanische Wirtschaft zu Jahresbeginn ihr Wachstumstempo gehalten. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Januar bis März das dritte Quartal in Folge um 0,7 Prozent, wie aus der am Freitag veröffentlichten Schätzung des Statistikamtes in Madrid hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit diesem Ergebnis gerechnet.