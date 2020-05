Konjunktur Stärkster Rückgang seit 30 Jahren: Der deutschen Industrie brechen die Aufträge weg

Das Neugeschäft der deutschen Industrie ist in der Coronakrise so stark eingebrochen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe fiel im März saison- und kalenderbereinigt um 15,6 Prozent gegenüber dem Vormonat Februar, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit.