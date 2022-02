Konjunktur: Stärkstes Wachstum seit 80 Jahren: Britische Wirtschaft legt 2021 um 7,5 Prozent zu

Die britische Wirtschaft ist 2021 trotz Corona-Wellen und hoher Inflation so kräftig gewachsen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt legte um 7,5 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte.