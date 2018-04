Konjunktur: Teurere Lebensmittel und die Osterferien lassen Inflation steigen

Vor allem teurere Nahrungsmittel sorgten für einen Preisschub. Lebensmittel verteuerten sich um 2,9 Prozent und damit fast drei Mal so stark wie zuvor. Speisefette und Speiseöle kosteten dabei 14,9 Prozent mehr als im März 2017, Molkereiprodukte und Eier 10,4 Prozent sowie Obst 7,4 Prozent mehr. Die Kosten für Pauschalreisen zogen um 3,2 Prozent an, da die Osterfeiertage diesmal auf den März fielen. Auch in Restaurants, Cafés und im Straßenverkauf zogen die Kosten mit 2,2 Prozent überdurchschnittlich an.