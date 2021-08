Konjunktur: Trotz steigender Preise: US-Bürger konsumieren mehr

Trotz anhaltend starken Preisauftriebs in den USA haben die Verbraucher im Juli etwas mehr konsumiert. Ihre Ausgaben legten zum Vormonat um 0,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit diesem Zuwachs gerechnet, nach einem Plus von revidiert 1,1 Prozent im Juni.