Konjunktur: Trotz Ukraine-Krieg und Coronakrise: Chinesische Exporte legen zu

Trotz des Krieges in der Ukraine und der Omikron-Welle sind die chinesischen Exporte im März überraschend stark gewachsen. Die Ausfuhren legten um 14,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten amtlichen Daten hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 13 Prozent gerechnet, nachdem es im Januar/Februar noch zu einem Wachstum von 16,3 Prozent gereicht hatte.