Konjunktur Trotz Unsicherheiten kräftiges Exportplus 2021 erwartet

Trotz Problemen bei Lieferketten rechnet der Außenhandelsverband BGA weiter mit einem kräftigen Exportplus von 13 Prozent in diesem Jahr. „Wir bleiben bei unserer Prognose für das Gesamtjahr, auch wenn es zahlreiche Unsicherheiten gibt“, sagte Anton Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Belastet werde das Geschäft der Exportunternehmen vor allem durch einen Mangel an Containerkapazitäten, Hafenschließungen in China nach Corona-Ausbrüchen und Einreiseverbote in die USA wegen der Pandemie.