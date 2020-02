Konjunktur: Trübe Konjunkturaussichten bremsen Kreditvergabe aus

Angesichts der trüben Konjunkturaussichten ist die Kreditvergabe an Unternehmen im Euro-Raum zum Jahresstart ohne großen Schwung geblieben. Die Banken reichten im Januar lediglich 3,2 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag mitteilte. Auch im Dezember hatte das Plus nur in dieser Höhe gelegen.