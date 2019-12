Konjunktur: US-Arbeitsmarkt robust: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinkt stärker als erwartet

Der Arbeitsmarkt in den USA ist weiter in robuster Verfassung. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der Woche zum 21. Dezember um 13.000 auf 222.000 und damit etwas stärker als von Volkswirten erwartet. Im Durchschnitt der vergangenen vier Wochen waren es 228.000.