 Konjunktur: US-Arbeitsmarkt startet mit Volldampf ins Jahr

WashingtonDer Job-Boom in den USA hat sich zu Jahresbeginn überraschend verstärkt. Die Regierung in Washington meldete am Freitag für Januar 304.000 neue Stellen. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 165.000 gerechnet. Zugleich wurde der Wert für Dezember auf 222.000 von 312.000 nach unten korrigiert. Der Stellenaufbau ist weit stärker als nötig wäre, um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten. Dafür ist einer Faustregel zufolge eine Zahl von rund 100.000 neuen Jobs pro Monat nötig.