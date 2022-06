Konjunktur: US-Industrie drosselt Produktion überraschend

Wegen der höchsten Inflationsrate seit mehr als 40 Jahren hat die US-Notenbank ihren Leitzins so kräftig angehoben wie seit 1994 nicht mehr. Sie beschloss am Mittwoch eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf die neue Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Das macht Kredite für Investitionen und Konsum teurer, was wiederum den Aufschwung der weltgrößten Volkswirtschaft bremsen könnte.