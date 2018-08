Konjunktur: US-Industrie fährt ihre Produktion hoch

WashingtonDie US-Industrie hat ihre Produktion zu Beginn der zweiten Jahreshälfte gesteigert. Sie stellte im Juli 0,3 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg in dieser Höhe erwartet. Besonders die Hersteller von Autos und Fahrzeugteilen erhöhten ihren Ausstoß: Hier gab es ein Wachstum von 0,9 Prozent, bei den Maschinenbauern von 0,6 Prozent.