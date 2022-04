Konjunktur: US-Industrie kann mit Auftragsplus im März Minus des Vormonats nicht wettmachen

Die US-Industrie hat im März wieder mehr Aufträge an Land gezogen. Die Bestellungen für langlebige Güter – von der Waschmaschine bis hin zu Flugzeugen – stiegen um 0,8 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem etwas höheren Zuwachs von 1,0 Prozent gerechnet. Im Februar ergab sich ein Minus von revidiert 1,7 Prozent.