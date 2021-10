Konjunktur: US-Industrie produziert überraschend weniger

Die US-Industrie hat ihre Produktion im September unerwartet gedrosselt. Die Betriebe stellten 0,7 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die Notenbank (Fed) am Montag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hingegen hatten mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet, nach einem Rückgang von revidiert 0,4 Prozent im August.