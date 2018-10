Konjunktur: US-Industrie verzeichnet stärkstes Auftragsplus seit fast einem Jahr

WashingtonDie US-Industrie hat im August deutlich mehr Aufträge eingesammelt. Das Neugeschäft kletterte um 2,3 Prozent zum Vormonat und damit so kräftig wie seit September 2017 nicht mehr, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Experten hatten mit einem Plus von 2,1 Prozent gerechnet, nach einem Rückgang von 0,5 Prozent im Juli.