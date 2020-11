Konjunktur: US-Industrie wächst im Oktober stark

Die US-Industrie ist mit dem höchsten Wachstumstempo seit fast zwei Jahren in das Herbst-Quartal gestartet. Der Einkaufsmanager-Index legte von September auf Oktober von 55,4 auf 59,3 Punkte zu, wie aus der am Montag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht.