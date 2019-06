Konjunktur: US-Industrie wächst so langsam wie seit Oktober 2016 nicht mehr

WashingtonDie US-Industrie hat ihr Wachstumstempo überraschend gedrosselt. Der Einkaufsmanager-Index sank im Mai auf 52,1 Punkte von 52,8 Zählern im Vormonat, wie aus einer am Montag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Dies ist der niedrigste Wert seit Oktober 2016. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem leichten Anstieg auf 53,0 Zähler gerechnet. Das Barometer zeigt bei Werten jenseits von 50 Punkten Wachstum an.