Konjunktur: US-Inflation zieht weiter an

Die Inflation in den USA ist weiter auf dem Vormarsch. Die Verbraucherpreise kletterten im September um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit diesem Anstieg gerechnet. Im August lag die Teuerungsrate bei 1,3 Prozent und im Juli bei 1,0 Prozent.