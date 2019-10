Konjunktur: US-Jobmarkt läuft weiter rund – Arbeitslosenquote sinkt überraschend

Der Boom am US-Arbeitsmarkt hat sich im September nur leicht abgeschwächt. Es entstanden 136.000 neue Jobs, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten ein Plus von 145.000 vorhergesagt. Zugleich wurde die Stellenzahl für August auf 168.000 von 130.000 nach oben revidiert.