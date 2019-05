Konjunktur: US-Konsum legt im April leicht zu

WashingtonDie Verbraucher in den USA haben ihren Konsum im April leicht gesteigert. Sie erhöhten ihre Ausgaben um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet, nachdem es im März ein nach oben revidiertes Wachstum von 1,1 Prozent gegeben hatte. Auf den privaten Verbrauch entfallen rund zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts der weltgrößten Volkswirtschaft. Diese wuchs im ersten Quartal mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,1 Prozent recht kräftig.