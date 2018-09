Konjunktur: US-Verbraucher zeigen sich weiter spendabel

WashingtonDie Amerikaner haben sich im August konsumfreudig gezeigt. Sie steigerten ihre Ausgaben um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Die Verbraucher griffen bei Produkten zur Gesundheitspflege verstärkt zu, während Autos nicht mehr so gefragt waren.