Konjunktur: US-Wirtschaft wächst ein wenig langsamer als gedacht

Die US-Notenbank Fed dürfte angesichts dieser Aussichten vorerst nicht am Leitzins rütteln, der in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent liegt. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell hatten ihn 2018 wegen der guten Konjunktur aggressiv angehoben. Dieses Jahr schwenkten sie angesichts des Handelsstreits und der schwächeren Weltwirtschaft um und verordneten sich eine Pause. US-Präsident Donald Trump hat die Fed wiederholt angegriffen. Er wirft ihr vor, der heimischen Konjunktur und den Aktienmärkten geschadet zu haben. Trump hat sich vorgenommen, das Wachstum auf mindestens drei Prozent hochzutreiben - 2018 wurde dies mit 2,9 Prozent knapp verfehlt. Niedrigere Zinsen machen Kredite für Investitionen und Konsum billiger und können so die Konjunktur ankurbeln.