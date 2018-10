Konjunktur: US-Wirtschaft wächst etwas schwächer

WashingtonDie Wirtschaft in den USA ist im dritten Quartal etwas schwächer gewachsen. Wie das Handelsministerium am Freitag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte, wuchs die Wirtschaftsleistung (BIP) von Juli bis September um auf das Jahr hochgerechnete 3,5 Prozent. Das ist etwas weniger als das starke Wachstum von 4,2 Prozent im zweiten Vierteljahr.