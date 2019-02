 Konjunktur: US-Wirtschaft wächst robust – Trump verfehlt sein Ziel aber

Verglichen mit anderen Industrienationen schnitt die weltgrößte Volkswirtschaft sehr gut ab. So schaffte Deutschland 2018 nur ein halb so großes Plus von 1,4 Prozent. „Der Handelskonflikt, der Shutdown, die globale Wachstumsverlangsamung werden weggesteckt“, sagte NordLB-Experte Bernd Krampen, der in den kommenden Quartalen Wachstumsraten um die zwei Prozent erwartet. „Von einer Rezession ist also keine Spur.“