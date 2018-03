Konjunktur USA US-Inflationsrate steigt im Februar leicht an

13. März 2018 , aktualisiert 13. März 2018, 14:34 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Verbraucherpreise in den USA ziehen im Februar um 0,2 Prozent an. Experten rechnen noch in diesem Monat mit einer Leitzinserhöhung durch die Zentralbank.