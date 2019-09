Konjunktur: Wachstum in Chinas Dienstleistungsbranche beschleunigt sich

Das Wachstum in der chinesischen Dienstleistungsbranche hat sich im August dank neuer Aufträge auf den höchsten Stand der vergangenen drei Monate beschleunigt. Die Zahl der Neueinstellungen stieg so stark an wie seit über einem Jahr nicht mehr. Der am Mittwoch veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex legte im August auf 52,1 Punkte von 51,6 Zählern im Juli zu und damit auf den höchsten Wert seit Mai. Werte über 50 signalisieren Wachstum.