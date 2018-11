Konjunktur: Wirtschaft der Euro-Zone kühlt weiter ab

BerlinDie Privatwirtschaft in der Euro-Zone ist im November so langsam gewachsen wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel um 0,7 Punkte auf 52,4 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Freitag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte.