 Konjunktur: Wirtschaft der Euro-Zone nähert sich der Stagnation

In Frankreich sorgten die anhaltenden Proteste der „Gelbwesten“ dafür, dass die Wirtschaft im Januar so stark schrumpfte wie zuletzt im November 2014. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, dürfte auch das dortige Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal schrumpfen. In Deutschland läuft es ebenfalls alles andere als rund: Hier schrumpfte die Industrie erstmals seit 2014.