Konjunktur: Wirtschaft entgeht Rezession – Exporte und Konsum legen zu

Hier gab es ein Plus von 1,2 Prozent. „Auch die Investitionen in sonstige Anlagen, zu denen unter anderem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung zählen, stiegen um 1,0 Prozent“, hieß es. Die Investitionen in Ausrüstungen wie Maschinen und Fahrzeugen gingen dagegen um 2,6 Prozent zurück. Die Statistiker führen das in erster Linie auf Sondereffekte bei den staatlichen Ausrüstungsinvestitionen zurück.