Konjunktur: Wirtschaft in der Euro-Zone schrumpft trotz Lockdowns im Dezember kaum

Trotz der Lockdown-Maßnahmen hat sich die wirtschaftliche Talfahrt in der Euro-Zone zum Ende des Corona-Jahres 2020 deutlich verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex, der Industrie und Dienstleister zusammenfasst, stieg im Dezember auf 49,1 Punkte nach 45,3 im November, wie das Institut IHS Markit am Mittwoch auf Basis endgültiger Daten zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. In einer vorläufigen Fassung war noch von 49,8 Zählern die Rede. Das Barometer ist nun wieder nahe der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.