Konjunktur Wirtschaft in Deutschland und Euro-Zone startet mit Dämpfer ins neue Jahr

In Deutschland verloren die Dienstleister ebenfalls weiter an Fahrt. Hier sank das Barometer im Januar um 0,3 auf 46,7 Punkte. Der Index, der auch die Industrie mit umfasst, rutschte um 1,2 Punkte auf ein Sieben-Monatstief von 50,8 Zählern, blieb damit aber über der Wachstumsschwelle. „Da der aktuelle Lockdown noch mindestens bis Mitte Februar anhalten wird und sogar die Industrie stellenweise an Dynamik verloren hat, ist es wahrscheinlich, dass der Privatsektor im ersten Quartal 2021 erneut in die Schrumpfungszone rutscht“, sagte IHS-Markit-Experte Phil Smith.