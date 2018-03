Konjunktur: Wirtschaft wächst weiter – „Schwarze Null“ könnte Probleme bringen

Trotz aller Sorgen um die „Schwarze Null“ rechnet die Bundesbank mit einer Fortsetzung des Konjunkturbooms in Deutschland in diesem Jahr. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Hochkonjunkturphase“, schreibt die Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Die gefüllten Auftragsbücher der Industrie und die gute Stimmung in der gesamten Wirtschaft sprechen aus Sicht der Notenbank dafür, dass das hohe Expansionstempo des vergangenen Jahres nach dem Jahreswechsel anhält. „Dabei bleibt die Industrie angesichts des zuletzt sehr hohen Auftragszuflusses wohl der wesentliche Treiber des Aufschwungs.“