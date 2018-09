Konjunktur: Wirtschaftsforscher warnen vor Konjunkturkrisen durch die weltweiten Handelskonflikte

Das sagte RWI-Experte Roland Döhrn am Mittwoch. Das deutsche Wirtschaftswachstum werde derzeit jedoch hauptsächlich vom Konsum und von den Investitionen im Inland getragen, so dass das RWI seine Prognose von 1,8 Prozent für das laufende Jahr unverändert lasse. Für 2019 rechnen die Wirtschaftsforscher aus Essen dagegen mit einem Plus von nur noch 1,7 Prozent.