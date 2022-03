Konjunktur: Wirtschaftsverband: Wachstum in Eurozone wohl nur noch bei drei Prozent

Die Konjunktur in der Eurozone wird nach Einschätzung des europäischen Wirtschaftsverbands Eurochambres durch den Krieg in der Ukraine spürbar ausgebremst. „Es wird einschneidend sein, das kann man schon sagen. Investoren zögern jetzt schon wegen der Unsicherheit“, sagte der neue Eurochambres-Präsident Luc Frieden in Berlin. „Ich rechne damit, dass die Wirtschaft in der Eurozone dieses Jahr vielleicht noch um rund drei Prozent wachsen wird.“