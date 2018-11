Konjunktur: Wirtschaftsweisen senken Konjunkturprognosen für Deutschland

BerlinWegen des Brexit und der internationalen Handelskonflikte blicken die Wirtschaftsweisen pessimistischer auf die Konjunktur. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr um 1,6 Prozent und 2019 nur noch um 1,5 Prozent wachsen, erklärte der Sachverständigenrat am Mittwoch in seinem Gutachten für die Bundesregierung. „Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich in einer der längsten Aufschwungphasen der Nachkriegszeit.“