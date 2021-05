Konjunktur: Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinkt auf tiefsten Stand seit Pandemie-Beginn

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist auf den tiefsten Wert seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor über einem Jahr gesunken. In der vergangenen Woche beantragten 406.000 Amerikaner die Stütze, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte März 2020.