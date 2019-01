 Konjunktur: Zahl der Erwerbstätigen steigt 2018 auf Rekordniveau

BerlinTrotz der nicht mehr ganz so rund laufenden Konjunktur ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland 2018 auf ein Rekordniveau gestiegen. Im Jahresdurchschnitt hatten rund 44,8 Millionen Personen einen Job in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch nach vorläufigen Berechnungen mitteilte.