Konjunktur: Zinsreform soll Chinas Firmen zu günstigeren Krediten verhelfen

Daher soll der Mechanismus verbessert werden, wie die Geschäftsbanken den LPR errechnen. Die Zentralbank fordert hier nun mehr Transparenz und übt eine stärkere Kontrolle aus. So soll erreicht werden, dass die Geschäftsbanken den LPR an den Zinsen ausrichten, welche die Notenbank bei ihren Geschäften am offen Markt benutzt, und nicht am – tendenziell höher liegenden – allgemeinen Leitzins, zu dem sich die Geschäftsbanken Geld bei der Notenbank leihen.